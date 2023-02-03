أشرف زكي لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: 90% من ورش التمثيل «بيزنس»

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن 90% من ورش التمثيل «بيزنس»، والنقابة لا تعترف بها، ووجهنا نصائح للناس من خلال بيانات صحفية وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، متابعا: «نحن لا نعترف إلا بالورشة التي تعقدها نقابة المهن التمثيلية، ومكاتب الكاستنج المنتشرة لا ترخيص لها، وتعبث بشبابنا ومقدراتنا البشرية».

مكاتب غير مرخصة

وأوضح «زكي» خلال استضافته ببرنامج «بصراحة» المذاع على قناة الحياة، أن النقابة قدمت مشروع قانون للحد من انتشار تلك المكاتب ليكون عملها من خلال ترخيص من الجهات المعنية، «المكاتب غير مرخصة وليس لديها رخصة تشغيل ولا مرجعية لها، وهي مخالفة للقانون، ونناشد أعضاء مجلس النواب النظر في مشروع القانون المقدم من النقابة، لحفظ الحقوق المالية لمصلحة الضرائب من تلك المكاتب التي تعمل بدون رقابة».

أشرف زكي: بشوف صورتي واسمي على إعلانات ورش تمثيل معرفش عنها حاجة

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أن مشروع القانون خلال مناقشته في البرلمان كان بحضور مندوب من وزارة المالية وأكد أهمية الإشراف على تلك المكاتب، متابعا: «أنا بشوف صورتي واسمي على إعلانات ورش تمثيل في مكاتب معرفش عنها حاجة».