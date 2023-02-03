أشرف زكي لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: تشغيل دار «القوة الناعمة» قريبا

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن فكرة دار القوة الناعمة موجودة منذ عدة أجيال في النقابة، وكانت هناك محاولة بحضور الدكتور يحيى الفخراني، مع الشيخ سلطان القاسمي، موضحا أنه يجري تشغيلها قريبا، متابعا «الدكتور يحيى عرض عليه موضوع دار مسنين للفنانين باسم دار القوة الناعمة، والشيخ سلطان محب لمصر ومتحمس للفن، وفي فترة رئاسة أشرف عبد الغفور للنقابة جددوا طرح الفكرة وبدأت آليات تنفيذية».

ملف دار المسنين

وأوضح «زكي» خلال استضافته ببرنامج «بصراحة» المذاع على فضائية الحياة، أنه بعد توليه النقابة استكمل ما بدأه الفنان أشرف عبد الغفور، في ملف دار المسنين، وقد تبرع الشيخ القاسمي، بمبلغ لبناء الدار من خلال مكتب استشاري، متابعا: «مجلس إدارة أشرف عبد الغفور له فضل كبير وكان معه سامح الصريطي وسامح أبوداود وحلمي فودة وأحمد صيام وأشرف طلبة، وفريق كبير، واستكملنا ما بدأوه، وكان على رأس الحضور في الافتتاح الفنان أشرف عبد الغفور».

دار المسنين بها 40 غرفة

وأشار نقيب المهن التمثيلية، إلى أن دار المسنين بها 40 غرفة، ويمكن تقديم خدمة مجتمعية لاستقبال من هم خارج نقابة المهن التمثيلية، موضحا أن الدار مجهزة بمطبخ وصالة جيم ومطعم وعيادات طبية وحمام سباحة، «بنحاول قدر المستطاع تلبية الاحتياجات ومع تشغيل الدار هنبدأ نعالج أي مشكلة تظهر، وهنبدأ التشغيل والإسكان قريبا بعد الانتهاء من اللائحة المالية والإدارية».