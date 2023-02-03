مدرب أوكلاند سيتي لبرنامج «آخر النهار»: الأهلي سيفوز على سياتل الأمريكي

انفرد برنامج «آخر النهار»، بحوار قصير مع مدرب أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ألبيرت ريبيرا، يكشف فيه لماذا كان الأهلي الأحق بالفوز على فريقه، في كأس العالم للأندية، المقامة حاليا بالمغرب.

مدرب أوكلاند سيتي: الأهلي سيفوز على سياتل الأمريكي

وقال مدرب أوكلاند سيتي، إن الأهلي يسعى طوال الوقت لإسعاد جماهيره، ونجح في تحقيق الفوز على أوكلاند سيتي، وهو فوز مستحق.

وتحدث «ريبيرا» عن مفاجأة في المباراة القادمة للأهلي مع فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، التي تقام غدًا السبت، في الدور ربع النهائى لبطولة كأس العالم للأندية، قائلًا: «سياتل الأمريكي، يعاني من نفس المشكلة التي كان يعاني منها أوكلاند سيتي، لذا فرص فوز الأهلي، عليه كبيرة جدًا».