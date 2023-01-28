كتب رياضية بمعرض الكتاب منها 3 عن «الأهلي».. النادي الملكي أبرزها

مع انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2023، شهد المعرض إقبالا كبيرا على جميع أجنحته، من أجل شراء الكتب والاستمتاع بقراءتها، وفي مشهد فريد، شهدت الكتب الرياضية إقبالا كثيفا من الشباب، إذ أظهروا اهتماما بمدى رغبتهم في الحصول على معلومات تتعلق بالثقافة الرياضية، وتستعرض «الوطن»، أهم الأجنحة والكتب الموجودة بمعرض القاهرة، التي ينصح بقراءتها.

يعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، الحدث الثقافي الأكثر أهمية في مصر خلال هذه الفترة لعام 2023، ويقام في مركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار «الثقافة وبناء الوعي»، في دورته الـ«54»، كما أن شخصية المعرض هذا العام، للشاعر صلاح جاهين، بينما شخصية معرض الطفل، لرائد أدب الطفل في العالم العربي، كامل كيلاني.

نشرت دار «الوطن» للنشر والتوزيع، أكثر من كتاب عن الرياضة، ولاقت إقبالا كبيرا من جمهور المعرض ومنها ما يلي:

كتاب «النادي الملكي»، للكاتب أحمد أسامة، الصادر عن دارالوطن للنشر والتوزيع، ويحتوي على معلومات وحقائق تاريخية عن النادي الأهلي، ما يسميه بـ«النادي الملكي»، ويوضح فيه أن النادي الأهلي هو أول نادي يحصل على الرعاية الملكية، وأن الصحف قديما كانت تتناول موضوعات النادي، على أنه النادي الملكي للرياضة البدنية.

كما يوجد بجناح دار الوطن للنشر والتوزيع كتاب «الأهلي ..المبادئ أولا»، للناقد الرياضي كريم سعد، وهو كتاب يتحدث عن تاريخ الأهلي والبطولات التي اكتسبها على مدار السنين.

«الأهلي درب المنتمين»، للكاتب محمد فارس، يتناول الكتاب مراحل هامة من عمر النادي الأهلي، ومحطات حاسمة في تاريخ الكيان العريق، كما سيشمل بعض القضايا التي شغلت جماهير النادي الأهلي على مدار سنوات.

وكتاب «100 عام من الحلم»، للكاتب عمر البانوبي، ويحكي عن نجوم الكرة المصرية، الذين يكشفون أسرار رحلات احترافهم في أوروبا، بالإضافة إلى شهادات عنهم من مدربيهم، زملائهم، ومنافسيهم من نجوم كرة القدم العالمية.