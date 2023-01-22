«السفيرة عزيزة» يهنئ النادي الأهلي بفوزه على الزمالك في القمة 125

هنأت الإعلامية سناء منصور، مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «dmc»، النادي الأهلي بمناسبة فوزه على الزمالك بمباراة القمة رقم 125، التي أقيمت أمس، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وسجل أهداف الشياطين الحمر، محمود عبدالمنعم كهربا، ومحمد شريف «هدفين».

سناء منصور: الكرة اللعبة الشعبية الأولى في العالم

وقالت منصور: «بنهني النادي الأهلي على فوزه بمباراة القمة إمبارح، وألف ألف مبروك لكل جماهير الأهلي وبنقول هارد لك لنادي الزمالك وإن شاء الله أكيد هيكون في فوز ونهنيكم في ماتشات تانية إن شاء الله»، متابعة: «قولنا إمبارح إن الكرة اللعبة الشعبية الأولى في العالم وأهم حاجة أننا كلنا تابعنا القناة واستمتعنا وانبسطنا، ونحط نقطة ومن أول السطر، وألف مبروك مرة تانية لجماهير النادي الأهلي ومحبيه».

بعثة الأهلي تطير إلى المغرب بعد نهاية مباراة البنك

ويستعد الفريق لمواجهة البنك الأهلي في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى المغرب بعد نهاية المباراة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، إذ من المنتظر مشاركة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مونديال الأندية خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.