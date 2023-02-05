«الصيد الآلي بالبرلس» تحذر الصيادين من سوء الطقس: عودوا للشواطئ قبل غروب شمس الغد

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، أنه على جموع الصيادين والتي أقلعت مراكبهم اليوم الأحد بغرض الصيد بمياه البحر المتوسط بسواحل البرلس يجب أن يعودوا إلى شواطئ البرلس الواقعة على مياه البحر المتوسط قبل غروب شمس يوم الإثنين.

ولفت إلى أن هذا الأمر يحافظ على حياتهم من أي مخاطر قد تنتج نتيجة ارتفاع أمواج البحر المتوسط بما تخطت الثلاثة أمطار، وهو ما يمثل خطرا داهما عليهم وعلى مراكبهم، مشيرا إلى أن البحر المتوسط غاضب جدا وبه دومات مائية وتيارات مائية جارفة تنذر بخطر داهم على الصيادين العاملين على متن مراكب الصيد.

النداء الأخير لصيادي البرلس

وأوضح «شرابي»، في تصريح لـ «الوطن»، أن الأمر لا يقبل التأخير وسط موجة طقس متقلبة مع نهاية شهر طوبة ويجب أن يرجع الصيادين بالبرلس قبل غروب شمس يوم الإثنين، لافتا إلى أنهم يتابعون وعن كسب كل ما هو جديد حول أوضاع حالة الطقس السيئ التي تضرب البلاد حاليا وخاصة على سواحل البرلس.

دوران بالبحر المتوسط

وأشار إلى وجود ما يعرف بدوران البحر نظرا لارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط عن معدلها الطبيعي، لذا يجب الحرص كل الحرص بالابتعاد عن تلك الأماكن داخل المسطح المائي بالبحر المتوسط، علما أنها معروفة لدى جموع الصيادين بالبرلس حتى لا يعرضوا أنفسهم ومراكبهم عرضة لتيارات الماء الشديدة والتي يحدث عنها لا قدر الله حوادث غرق.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية قد أعلنت أن اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع الجاري يضرب البلاد منخفض جوي وخاصة غرب المتوسط وسط نشاط للرمال والأتربة واضطراب في حركة الملاحة بالبحر الأبيض المتوسط جراء ارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، والمطل علية شواطئ وسواحل كفر الشيخ، كما يسود طقس بارد وهبوب رياح وفرص لسقوط الأمطار على محافظات شمال بحري بالدلتا، وهبوب رياح سرعتها ما بين 35 حتى 50 كيلو/ساعة، وتتأثر الزراعات ويتكون الثلج على قمم جبل موسى وسانت كاترين في سيناء.