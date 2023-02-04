«ولاء» تساعد أسرتها ببيع منتجات الملح في بورسعيد: «الشغل مش عيب»

تقف ولاء أحمد عند جبال الملح في مدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، لتبيع منتجاتها للزائرين في رحلات اليوم الواحد بصحبة زوجها محمود أبو سليمة.

«الشغل مش عيب»

وتقول ولاء، إن «الشغل مش عيب وأنا أساعد زوجي على الحياة ببيع المنتجات المصنوعة من الملح التي نصنع بعضها ونشتري البعض الآخر من سيوة».

وتضيف: نبدأ العمل في عرض منتجاتنا في ملاحة بورفؤاد من 9 صباحًا وحتى 4 مساء، وأسعد بإعجاب الزائرين بمنتجات الملح.

وتوضح: «أبيع أقراص ملح توضع بين الملابس وهي بديلة لمادة النفتالين وتمنع النقاط البيضاء التي تظهر على الملابس عندما تترك لمدة طويلة، وأبيع كيس الأقراص بـ5 جنيهات».

كما يوجد صابون ملح صخري بـ15 جنيها، وهو مفيد للبشرة لمحاربة التجاعيد لوجود مادة البوتاسيوم به، وبلور ملح صخري بألوان مختلفة يطرد الطاقة السلبية، ويعطي طاقة إيجابية وشمع عطري القطعة بـ5 جنيهات.

ولفتت إلى أن الزائرين يقبلون على شراء الأباجورة المضيئة من الملح الصخري بأشكال متنوعة، وكذلك منتجات خشبية منها أباجورات وقواعد خشبية يصنعها زوجها.

تحلم بمعرض لبيع منتجاتها

وتحلم بمعرض يضم المنتجات التي يصنعها زوجها من الملح وتتعلم منه أصول الصناعة، وتشارك في معارض على مستوى المحافظات ويتم الترويج لهذه المنتجات بشكل يقبل عليه غالبية الناس.