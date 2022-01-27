سامح حسين في جبال الملح ومايان السيد بالأهرامات.. الفن في خدمة السياحة

الفنان سامح حسين في جبال الملح والفنانة مايان السيد في الأهرامات.. هكذا حرص نجوم الفن على دعم وتنشيط السياحة في مصر، من خلال التصوير في أجمل الأماكن السياحية، ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحظى برواج كبير وتداول من رواد السوشيال ميديا، وهو ما يمثل دعاية للسياحة المصرية.

سامح حسين يتزلج على جبال الملح

شارك الفنان سامح حسين، من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، فيديو بجبال الملح في بورسعيد، مازحا جمهوره على أن حبات الملح ثلوج، قائلا: «لكل الناس اللي بتقول أن الدنيا تلج.. الجو مش ساقعة خالص.. ده الدنيا تلج أوي أوي أوي»، لتظهر جبال الملح في الخلفية على أنها جبال للثلوج.

وشارك الفنان سامح حسين عدة صور صباح اليوم الخميس، يظهر فيها وهو يتزحلق على جبال الملح، على أنه يتزحلق على الثلوج، ليُظهر جمالا مخفيا يمثل أحد معالم محافظة بورسعيد، تحديدا في مدينة بور فؤاد.

ويتواجد الفنان سامح حسين، في محافظة بورسعيد من أجل عرض مسرحيته الجديدة «حلم جميل»، على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، من إنتاج المسرح الكوميدي التابع للبيت الفني للمسرح.

مايان السيد تروج للسياحة من الأهرامات

وخلال الأيام الماضية تصدرت الفنانة مايان السيد، محركات البحث بسبب صور ومقاطع فيديو لها في منطقة الأهرامات، نشرتها على صفحتها كمحاولة لدعم وتنشيط السياحة في مصر.

وظهرت مايان السيد في أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها من الأهرامات، وهي خارج السيارة قائلة: «مرحبا بكم في مصر»، باللغة الإنجليزية للترويج السياحي في مصر والأماكن الأثرية.

وشهدت مصر أكثر من حدث تاريخي خلال الفترة الماضية لفت إليها أنظار العالم، أبرزها موكب نقل المومياوات، وافتتاح طريق الكباش.