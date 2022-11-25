إقبال كبير على جبال الملح خلال رحلات اليوم الواحد في بورسعيد

شهدت جبال الملح التي تشبه الثلج بمدينة بورفؤاد اليوم الجمعة، إقبالا من مختلف المحافظات، لزيارة معالم المحافظة السياحية والتاريخية.

حيث قضي الزائرون وقتا ممتعا في جبال الملح بشركة المكس للملاحات، والتقاط الصور والتزلج فوق الجبال التى تشبه جبال الثلج في أوروبا، بعدما تحولت منطقة الملاحات إلى مزار سياحي.

تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالي

تتميز جبال الملح في مدينة بورفؤاد بلونها الأبيض الناصع، وتتخذ مساحات واسعة تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالي، ويمكن الوصول لجبال الملح، التي تقع في بورسعيد بمنطقة بورفؤاد من خلال ركوب المعدية المجانية عبر قناة السويس إلى منطقة الملاحات.

طفرة سياحية ببورفؤاد

وأعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم بزيارة بورسعيد والتي تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبي بالإضافة إلى الطقس الرائع، مؤكدين أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة في مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة التي يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الإجتماعي.