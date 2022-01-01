أطفال جمباز بورسعيد يحتفلون برأس السنة على جبال الملح: «شبه الجليد»

قدم أطفال فرقة أكاديمية بورسعيد للجمباز، رقصات فنية جذبت انتباه الزائرين لجبال الملح بمدينة بورفؤاد، التي تشبه الثلج، مرتدين زي بابا نويل، للاحتفال بالعام الميلادي الجديد.

وقال إبراهيم مرسي مدرب أكاديمية بورسعيد للجمباز، لـ«الوطن»، إن الفريق طاف عددا من الأماكن السياحية ببورسعيد، للاحتفال بالعام الميلادي الجديد برقصات وأغاني تحمل الأمل في أن يكون العام الجديد عام بهجة وسعادة وتحقيق جميع الأمنيات.

وأضاف أن زيارة الفريق للمعالم السياحية في بورسعيد خاصة جبل الملح، تهدف إلى حث الزائرين على زيارة بورسعيد، ضمن رحلات اليوم الواحد، مؤكدا أن بورسعيد شهدت تطويرا في مختلف المجالات خاصة السياحية، وتستقبل الرحلات من مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن جبل الملح يشبه أجواء احتفالات الكريسماس على الثلوج، وحرصنا على ارتداء الأطفال زي «سانتا كلوز» والرقص على أنغام الموسيقى ورقصات الجمباز الاستعراضية.

أطفال الجمباز قدموا عروضا في ساحة مصر أمام السفن العابر للقناة

وأوضح أن الفريق قدم عروضا فنية في ساحة مصر المطلة على ميناء بورسعيد السياحي، أمام السفن العابرة لقناة السويس، في رسالة سلام للعالم كله، وأن المصريون جميعا يحتفلون بالعام الجديد في سعادة وفرحة.

وأكد المدرب أن بورسعيد بها مشاهد خلابة، والزائرون من داخل مصر وخارجها يحرصون على التقاط صور تذكارية على جبال الملح، التي تشبه الثلوج.

جبال الملح تتحول لمزار سياحي

يذكر أن جبال الملح التابعة لشركة المكس للملاحات توجد في مدينة بورفؤاد، وتشبه جبال الثلج، وبدأ تحويلها لمزار سياحي منذ عامين، عندما التقط عروسان جلسة تصوير فوقها، مرتديان ملابس ثقيلة، وقاما بالتزلج عليها كأنها جبال جليد، وجرى تداول صورهما عبر «فيس بوك»، لتصبح المنطقة بعدها مزارا سياحيا للزائرين من داخل مصر وخارجها.