السيطرة على حريق شقة سكنية بالإسكندرية دون وقوع إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق اندلع، مساء اليوم الجمعة، في شقة سكنية بعقار بمنطقة العصافرة قبلي، دون حدوث أي إصابات.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان باندلاع حريق بشقة بعقار بشارع كرنفال بمنطقة العصافرة قبلي.

تفاصيل حريق الإسكندرية اليوم

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة نشوب حريق بشقة بالعقار المشار إليه ما أسفر عن التهام النيران لمحتويات الشقة بالكامل.

ووفقا للدكتورة رباب مدني، رئيس حي المنتزه ثان، تم السيطرة على النيران وإخمادها دون أي إصابات، فيما رجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.