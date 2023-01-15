نشوب حريق في مأمورية ضرائب الجيزة بالعجوزة

نشب حريق في مأمورية ضرائب الجيزة الكائنة بالعجوزة، بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، أُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد هاني شعراوي، رئيس قطاع الشمال، يفيد يتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حريق بشارع وادي النيل في مأمورية ضرائب الجيزة.

وعلى الفور، أمر اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث العجوزة، والقوة المرافقة له، بالانتقال السريع إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبيّن أنّ العقار مكون من 10 طوابق، وبداية من الدور الرابع حتى العاشر خاضع لمأمورية ضرائب الجيزة التابعة لوزارة المالية، والحريق بالطابق الأخير بغرفة إحدى المكاتب بمأمورية الدمغة والتفتيش على المصالح الحكومية.

النيابة العامة

وبسؤال المهندس المسؤول عن مشروع التطوير، أفاد بحدوث ماس كهربائي بأحد أجهزة الكمبيوتر الخاص بالغرفة، أدى إلى اشتعال مكتبين خشبيين، وتلف 3 وحدات كمبيوتر، وطابعة كمبيوتر، ومكتبين، ومروحتين، وبعض الأوراق، وجرى إخطار المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.