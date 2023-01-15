نشوب حريق في شقة سكنية في المنيا بسبب ماس كهربائي

أخمدت قوات الحماية المدنية حريق اندلع بسطح منزل في قرية طهنشا التابعة لمركز المنيا، دون معرفة أسبابه، كما تم إخماد حريق أخر بشقة سكنية أمام مجمع مدارس حي غرب مدينة المنيا، بسبب حدوث ماس كهربائي، أسفر عن تفحم غرفة النوم بالكامل، دون إصابات أو خسائر بشرية.

حريق داخل شقة سكنية

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في الدور الثاني بشقة سكنية، تقع أمام مجمع مدارس حي غرب مدينة المنيا، ملك محمود محمد محمود، بسبب حدوث ماس كهربائي، أسفر عن احتراق آثاث غرفة النوم بالكامل، دون إصابات أو خسائر بشرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده ومنع امتداده بمساعدة الأهالي.

حريق بسطح منزل ريفي

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، بنشوب حريق هائل أعلى سطح منزل ريفي ملك هاني خليفة بقرية طهنشا غرب مركز المنيا، وتم إخماده بمعرفة الأهالي دون مصابين أو أضرار بشرية، والتحفظ على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق والتصرف.