عاجل .. مصرع شاب غرقا في ترعة المحمودية بالبحيرة

لقي قبل قليل، شاب مصرعه غرقا بترعة المحمودية أمام عزبة رأس كاوتش، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

إخطار بغرق شاب في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد غرق شاب في ترعة المحمودية، أمام عزبة رأس كاوتش بنطاق دائرة المركز، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى وحرر المحضر اللازم.

انتشال جثة الشاب

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين غرق شاب يدعى «سعيد السيد بيومى» 27 سنة، مقيم السعرانية التابعة لمركز كفر الدوار، وانتشلت الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهري، وحفظت تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.