تشييع جثامين ضحايا غرق «تروسيكل» في البحيرة

شيع قبل قليل الآلاف من أهالي قرية جناكليس في مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة جثمان ضحايا غرق «تروسيكل» في مشروع ناصر بالظهير الصحراوي، والذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وهم: «محمد عبدالدايم ونجلة عبدالرحمن، وابن شقيقه رامي»، وسط بكاء وعويل الأسرة الذين رددوا: «نحتسبهم شهداء العلم كانوا رايحين المدرسة».

انتشال جثماين الضحايا

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة بالتعاون مع عدد من الغواصين من انتشال جثامين ضحايا غرق تروسيكل بمشروع ناصر صباح اليوم بعد عملية بحث استمرت ما يزيد عن 48 ساعة، حيث جرى انتشال جثمان كل من محمد عبدالدايم ونجل شقيقه فجر اليوم، كما تم انتشال جثة الطفل عبدالرحمن منذ ساعات.

28 غواصا يبحثون عن الضحايا

شارك في عملية البحث عن الضحايا من يقرب من 28 غواصا على مدار يومين وسط مساعدات من قبل أهالي مركز أبو المطامير، وسط إجراءات أمنية مكثفة محيط مسرح الواقعة.

البداية عندما ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا يفيد انقلاب تروسيكل بمشروع ناصر بنطاق مركز أبو المطامير، ما أدى إلى غرق 3 أشخاص، وحرر محضر بالواقعة وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثامين ضحايا انقلاب التروسيكل.

وقال أحد أهالي الضحايا في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأطفال كانوا في طريقهم إلي الذهاب إلى المدرسة بعدما طلبوا من «محمد عبدالدايم»، الذهاب معهم إلى المدرسة من خلال التروسيكل الخاص بهم عقب عودته من عمله بمدينة العملين.

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