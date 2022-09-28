انتشال جثة عامل غرق داخل ترعة بمركز بدر في البحيرة

غرق عامل داخل ترعة بمركز بدر بمحافظة البحيرة قبل قليل، وانتشلت الجثة وجرى نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بغرق عامل

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد باستقبال مستشفى بدر العام جثة عامل إثر غرقه بترعة تابعة لذات المركز، وحُرر المحضر وتولت النيابة التحقيق.

تحديد هوية المتوفى

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلي مكان الحادث تبين وفاة «أشرف محمد صقر»، 55 سنة، مقيم مدينة السادات، وانتشلت الجثة وحفظت داخل ثلاجة حفظ الموتى بدر العام، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.