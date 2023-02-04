إنقاذ 6 أشخاص بعد انهيار منزل ريفي في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه يتابع حادث انهيار منزل ريفي مكون من 3 طوابق بقرية رميح التابعة لمركز منفلوط، وتواجد السكرتير العام وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البري والإسعاف بموقع الحادث، وجرى إنقاذ 6 أشخاص من سكان المنزل، وانتشالهم من أسفل الأنقاض على قيد الحياة.

انهيار منزل ريفي مكون من 3 طوابق

كان محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد بانهيار منزل ريفي مكون من 3 طوابق بقرية رميح التابعة لمركز منفلوط.

انتقال الأجهزة التنفيذية

وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تكليفاته لسكرتير عام المحافظة اللواء علاء بدران وكافة الأجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي، وسرعة إنقاذ السكان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.

إنقاذ 6 أشخاص من أسفل الأنقاض

وانتقل إلى موقع الحادث كل من اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بعدد 3 سيارات حماية مدنية وأكثر من 5 سيارات إسعاف وسيارات الحملة الميكانيكية بالمركز لرفع الأنقاض وتم إنقاذ 6اشخاص من سكان المنزل واستخراجهم إحياء وتم توجيه فريق الإغاثة والدعم النفسي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي في حضور نائب رئيس مركز منفلوط ورئيس القرية وتم فرض طوق أمني حول المنزل المنهار.

وأمر المحافظ تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز منفلوط ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي لسكان المنزل المنهار.