رصد منطاد تجسس صيني جديد في أجواء أمريكا اللاتينية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إنه جرى رصد منطاد تجسس صيني آخر في أجواء أمريكا اللاتينية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» باتريك رايدر، في بيان: «نتلقى معلومات عن منطاد يحلق فوق أمريكا اللاتينية»، مضيفا في بيان: «نقدر أن هذا منطاد استطلاع صيني آخر»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، قال المسؤول الأمريكي، إن لا يبدو أن منطاد التجسس الصيني، يتجه نحو الولايات المتحدة في الوقت الحالي.