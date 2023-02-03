كندا تتحقق من احتمال وجود منطاد صيني ثان في سمائها

أعلنت السلطات الكندية، أنها تتحقق من احتمال وجود منطاد صيني ثان في أجواء البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأمس الخميس، أعلن مسؤولو دفاع أمريكيون، إن «واشنطن» تعقبت منطادًا صينيًا للتجسس على ارتفاع عالٍ فوق شمال الولايات المتحدة، وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» باتريك رايدر إن الحكومة الأمريكية كانت تتعقب المنطاد منذ عدة أيام فوق شمال البلاد.

وأضاف رايدر، أن منطاد التجسس الصيني كان يحلق على ارتفاع أعلى بكثير من الحركة الجوية التجارية ولا يمثل تهديدًا عسكريًا، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.