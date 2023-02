رئيس أركان الجيش الأمريكي يوصي بعدم إسقاط منطاد التجسس الصيني

أوصى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال «مارك ميلي»، ونائب الرئيس المشترك الجنرال «كريستوفر جرادي»، بعدم اتخاذ إسقاط منطاد التجسس الصيني، بسبب الخطر الناجم عن الحطام، وفقا لما ذكرته قناة «سي بي إس نيوز»، الأمريكية.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي، إن الحكومة أكدت أن منطاد التجسس الصيني، لا يشكل تهديدًا، مضيفا إنه على الرغم من حدوث مثل الحوادث من قبل، إلا أنها لم تستمر أبدًا بهذه المدة الطويلة.

من جانبه، أشار مسؤول أمريكي لشبكة «سي بي إس نيوز»، الأمريكية، إلى أن منطاد التجسس الصيني، يحلق على ارتفاع 66 ألف قدم.

#BREAKING : A Chinese surveillance balloon spotted in skies over northern U.S.⁰⁰ #UnitedStates #USA ⁰A suspected Chinese surveillance balloon has been hovering over the northern U.S. for the past few days, and the U.S. government has discussed shooting it out of the sky pic.twitter.com/aSyJqLXQmX

وأراد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في البداية إسقاط منطاد التجسس الصيني، فيما نصح وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، بعدم القيام بمثل هذا العمل بسبب المخاطر التي يتعرض لها الأمريكيون على الأرض.

من جانبه، قال رئيس مجلس «النواب» الأمريكي، الجمهوري كيفين مكارثي، إن تجاهل الصين لسيادة الولايات المتحدة هو عمل مزعزع للاستقرار يجب معالجته، مضيفا عبر «تويتر»، إن بايدن لا يمكنه أن يصمت.

وطالب مكارثي، إحاطة من عصابة الثمانية، في إشارة إلى المجموعة المكونة من قادة الكونجرس المكلفين بمراجعة معلومات «المخابرات الوطنية».

A high-altitude balloon floats over Billings, Mont. The U.S. is tracking a suspected Chinese surveillance balloon that has been spotted over U.S. airspace for a couple of days, but the Pentagon decided not to shoot it down due to risks of harm for people on the ground. pic.twitter.com/FnctLpf9eZ