تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الصين بعد أزمة منطاد التجسس

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الظروف ليست مناسبة حاليا للقيام بزيارة مثمرة للصين،مشيرا إلى تأجيل زيارته إلى بكين بسبب البالون.

وكان السلطات في «بكين»، أوضحت على لسان ممثل عن وزارة الخارجية الصينية، أن المنطاد وصل من بلادها الغرض منه ذو طبيعة مدنية، مضيفة أنه لأبحاث «الأرصاد الجوية».

وأشار ممثل وزارة الخارجية الصينية، إلى أن بسبب الرياح الغربية القوية، فقدت السيطرة على المنطاد وانحرف عن المسار المحدد.

وأضاف بيلنكن، أن «واشنطن» تعلم أن منطاد الصين مخصص للتجسس، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»الإخبارية.

‏بلينكن يصف حادث منطاد التجسس الصيني بعمل غير مسؤول

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن وجود منطاد التجسس الصيني انتهاك لسيادة الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن خطوط التواصل مع الصين يجب بقاءها مفتوحة.

ووصف ‏بلينكن، حادث منطاد التجسس الصيني بأنه عمل غير مسؤول، وانتهاكا واضحا للسيادة الأمريكية والقانون الدولي.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن جيش بلادها يراقب عن كثب حركة منطاد التجسس الصيني فوق أجواء البلاد، معربة عن عدم اعتقادها أنه يشكل أي تهديد عسكري.

وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالا مع مدير المكتب المركزي للشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني،«وانج يي» ليبلغه أنه لن يسافر إلى«بكين».

بلينكن: سأزور الصين عندما تسمح الظروف

وأشار بلينكن في الاتصال الهاتفي إلى أن «بكين» تأسف لواقعة المنطاد، وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنه سيكون على استعداد لزيارة الصين حالما تسمح الظروف بذلك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان «البيت الأبيض»، قال في وقت سابق، إن جو بايدن، اتفق مع الجيش على أن إسقاط منطاد التجسس الصيني لا ينبغي أن يتم خشية تسببه بخطر للناس على الأرض، مشددا، على أن سلامة المواطنين أولوية قصوى بالنسبة للرئيس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، دعا رئيس الإدارة السابق، المرشح لانتخابات الرئاسة 2024، دونالد ترامب، عبر «تروث سوشيال»، إلى إسقاط منطاد التجسس الصيني الخارج عن السيطرة، فورا.