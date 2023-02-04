طرح 19 قطعة أرض لأنشطة خدمية واستثمارية بمدينة أسيوط الجديدة

أعلن جهاز مدينة أسيوط الجديدة عن طرح قطع أراضي للاستثمار لأنشطة متنوعة تجاري وإداري وصحي وسكني ومركز خدمة وصيانة سيارات ومدرسة ومصنع مواد بناء ومخازن، عدا دوائي وغذائي، وذلك بمساحات وأسعار ومواقع مختلفة بالمدينة.

طرح أراضي للاستثمار بأسيوط

وجاءت قطع الأراضي المطروحة في الأماكن التالية:

- قطعة أرض رقم 2 بمركز خدمات الحي الثاني بنظام تجاري على مساحة 2131 مترا، وسعر المتر التقديري 7920 جنيها.

- قطعتا أرض رقم 7 و8 بمركز خدمات الامتداد المستقبلي، لاستخدامها نادي اجتماعي على مساحة 5300 متر، وسعر تقديري للمتر 2695 جنيها.

- قطعة أرض رقم 6 بمركز خدمات الامتداد المستقبلي بنظام صحي على مساحة 2294 مترا، وسعر تقديري للمتر 4135 جنيها.

- قطعتا أرض رقم 2 و3 بمركز خدمات الحي الأول لنشاط تجاري إداري بمساحة 3133 مترا، وسعر تقديري للمتر 6230 جنيها.

- قطعة أرض رقم 19 بمنطقة باقي الحي الثاني لنشاط سكني تجاري على مساحة 935 مترا، وسعر تقديري للمتر 7155 جنيها.

- قطع أراض أرقام 9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 بمنطقة التوسعات الجنوبية الغربية لنشاط مركز خدمة وصيانة سيارات على مساحة 2435 مترا، وبسعر تقديري للمتر 2640 جنيها.

- قطعة أرض رقم 11 بمركز خدمات منطقة، 375 فدانا، بالتوسعات الجنوبية الشرقية، لنشاط مدرسة على مساحة 11072 مترا، وبسعر تقديري للمتر 2575 جنيها للمتر.

أنشطة مخازن

- قطعة رقم 153 بامتداد المنطقة الصناعية على مساحة 4116 مترا، وقطعة رقم 47 بالتوسعات الجنوبية الغربية على مساحة 11354 مترا، لاستخدامها مخازن، ما عدا دوائي وغذائي، وبسعر تقديري للمتر 2000 جنيه.

أنشطة صناعية

- قطعة أرض رقم 159 بالمنطقة الصناعية الثانية بنشاط مصنع مواد بناء على مساحة 1784 مترا، وبسعر تقديري للمتر 620 جنيها.