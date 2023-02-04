موقع إدارة التكليف يصدر تنويها للأطباء بشأن نيابات وزارة الصحة 2022

أعلن موقع وزارة الصحة والسكان المتعلق بإدارة التكليف التابع للوزارة، تنويها هاما بشأن حركة نيابات وزارة الصحة سبتمبر 2022 المتعلقة بالأطباء، مشيرًا إلى أنه سيتم إدراج الأطباء الذين يرغبون في الالتحاق بالحركة والمرشحين إلى الزمالة وألغوها الزمالة حتى الأسبوع الجاري فقط، ولن يتم إدراج أي طبيب ألغى زمالته أو تنازل عنها بعد هذه المدة.

نيابات وزارة الصحة 2022

كما أعلن الموقع، موعد إغلاق التسجيل الخاص بحركة نيابات سبتمبر 2022، الذي يوافق يوم 9 فبراير الجاري.

قواعد حركة نيابات سبتمبر 2022

وأوضح موقع إدارة التكليف احتياجات لحركة نيابات سبتمبر 2022، وجاءت على النحو التالي:

- احتياجات الأساسي لحركة نيابات سبتمبر 2022.

- احتياجات النائي لحركة سبتمبر 2022.

- احتياجات التعلمي لحركة النيابات سبتمبر 2022.

وعن قواعد نيابات سبتمبر 2022، استعرض موقع وزارة الصحة من خلال إدارة التكليف هذه القواعد والتي جاءت على النحو التالي.

- يتم السماح للطبيب بالتسجيل ضمن التخصصصات العادية فى الحركة اذا كان قد مر علية عام عمل فعلى او اكثر من تاريخ استلام العمل حتى تاريخ 7/3/2023.

- المكلفون على المناطق النائية يتم فتح كل التخصصات العادية او الملحة لهم بغض النظرعن مدة استلام العمل و يتم توزريعم ضمن الحركة .

يتم السماح للطبيب بالتسجيل فى النيابات التعليمية اذا كان خريجى الدفعات الاتية فقط ( ديسمبر2016 – يونيو2017 – ديسمبر2017 – يونيو2018 – ديسمبر2018 – يونيو2019 – ديسمبر2019 – يونيو2020 – ديسمبر2020) .