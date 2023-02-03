«الصحة»: قوافل طب العيون قدمت خدمات لـ10 آلاف مواطن في 2022

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الكشف وصرف العلاج الدوائي لـ10 آلاف و588 مواطناً من خلال 15 قافلة متخصصة في مجال طب العيون تم إطلاقها بـ8 محافظات، خلال العام الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التي تم تنفيذ القوافل المتخصصة بها شملت «البحيرة، وأسيوط، والمنيا، وقنا، وبني سويف، ومطروح، والأقصر، وسوهاج».

توفير نظارات طبية

ونوه «عبد الغفار» إلى أن القوافل وفرت النظارات الطبية بالمجان لـ3 آلاف و399 مواطنا، لافتا إلى تنفيذ برنامج مكافحة التراكوما بمحافظتي ببني سويف، والمنيا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأشار الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى تزويد مستشفيات رمد سوهاج، وطهطا وبلقاس، بأجهزة «فاكو» لسرعة إنهاء قوائم الانتظار، منوهاً إلى أن مستشفيي رمد سوهاج وطهطا، يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراجهما في منظومة قوائم الانتظار.

المجالس الطبية المتخصصة

وأضاف «حسنين» أنه تم التنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة، لزيادة أعداد لجان الإعاقة البصرية الخاصة بمنظومة الخدمات المتكاملة، تيسيرا على المواطنين، حيث تتوافر اللجان في 18 مستشفى بمختلف المحافظات.