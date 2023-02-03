8 نصائح لتجنب الإصابة بانخفاض ضغط الدم.. بينها ممارسة التمارين الرياضية

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الخطوات والإرشادات التى يجب اتباعها عند انخفاض ضغط الدم، وذلك بالتزامن مع استقبال الخط الساخن للوزارة مجموعة من التساؤلات والاستفسارات المختلفة من مرضي انخفاض ضغط الدم بهذا الشأن.

وقالت وزارة الصحة والسكان، عند انخفاض ضغط الدم لابد من الإكثار من شرب المياه، لأن السوائل تزيد من حجم الدم وتحمي من الجفاف، لافتة إلى اتباع نظام غذائي متوازن، يحتوي على الفواكه والخضروات والبروتينات.

لتجنب انخفاض ضغط الدم

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه لا بد من ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، وعدم رفع الأحمال الثقيلة وتجنب الإجهاد وعدم التعرض للماء الساخن لفترات طويلة والحرص على تناول وجبات صغيرة وبعدد مرات أكثر وتوزيعها على مدار اليوم.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من الكربوهيدرات، وقالت لابد من تقليلها في الطعام، مؤكدة على أهمية الحرص على الحصول على قسط كاف من الراحة.

شكاوى وزارة الصحة

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على كافة تساؤلات المواطنين بشان كافة الأمراض المعدية والغير معدية والرد عليها من مصادرها المختلفة.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بتزويد الخط الساخن للوزارة بفنين وفرق مدربة على أعلى مستوى للرد على كافة التساؤلات الخاصة بالمواطنين بشكل فوري وعاجل، وفي حال حدوث أى شكوي يمكن الاتصال عبر الخطوط الساخنة وسيتم التعامل.