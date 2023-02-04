كواليس غناء عمرو دياب وتامر حسني في حفل زفاف أحمد عصام

شهد حفل زفاف الفنان أحمد عصام الذي أقيم، أمس الجمعة، داخل أحد الأماكن بمنطقة التجمع الخامس، غناء النجمين عمرو دياب وتامر حسني معاً لأول مرة، وتبادلهما الضحكات والأحضان في مشهد أثار إعجاب المدعوين، خاصة في ظل انتشار شائعات تفيد بوجود خلافات فنية بينهما خلال الفترة الماضية.

وترصد «الوطن» كواليس ما حدث، إذ حضر عمرو دياب حفل الزفاف في وقت متأخر، وذلك في أثناء غناء مصطفى قمر أغنية «يا غزالي» بمشاركة حميد الشاعري وتامر حسني، وتفاجأ أحمد عصام بحضور عمرو دياب من باب خلفي، فطالبه بالصعود إلى المسرح وسط حالة من الفرحة سادت المكان.

عمرو دياب يتسبب في حالة تدافع بالفرح

وحدثت حالة من التدافع بين الحضور بمجرد صعود عمرو دياب إلى المسرح، وذلك لرغبتهم في التقاط صور تذكارية معه، وبعدها تفاعل الهضبة مع أغنية «يا غزالي» وأخذ «المايك» مرتين من حميد الشاعري ليغني معه ومع مصطفى قمر أغنيتهما التي تمّ طرحها في التسعينات، وكانت من كلمات الشاعر الشاعر سامح العجمي وألحان أشرف سالم.

عمرو دياب يشعل فرح أحمد عصام

وأشعل عمرو دياب المُلقب بـ«الهضبة» الحفل على نغمات أغنية «يا أنا يا لأ» التي تفاعل معها المدعوين بشكل كبير، إذ شاركه تامر حسني غنائها في مفاجأة أسعدت الموجودين، وتبادل الثنائي الأحضان و«القفشات» ليؤكّدا عدم صحة الشائعات التي أثيرت بشأن وجود خلافات سابقة بينهما الفترة الماضية.