عمرو دياب ومنير ونجوم الأغنية المصرية يشعلون زفاف أحمد عصام «صور»
كتب:
ياسمين محمود
01:46 ص | السبت 04 فبراير 2023
منير في حفل الزفاف
شارك عدد كبير من نجوم الأغنية في الاحتفال بزفاف الفنان أحمد عصام والعروس سارة عبدالفتاح، داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.
وحرص على حضور حفل الزفاف الكينج محمد منير وعمرو دياب والذين حرصوا علي تقديم عدد من اشهر أغانيهم، كما قدم الثنائي منير ومحمد حماقي دويتو معا.
كما حضر حميد الشاعري وتامر حسني الذي حرص على أن يكون أحد الشهود على عقد الزواج، وفريق واما وماجد المصري وأحمد سعد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.