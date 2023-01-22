عمرو دياب يحيي حفلا أسطوريا في دبي كامل العدد «صور»

أحيا الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا كبير في جبل ميديا سيتي بدبي يوم أمس السبت الموافق 21 يناير وذلك بحضور جماهيرى ضخم حيث توافدوا بأعداد غفيرة قبل انطلاقه بساعات، مما جعل الحفل هو الاضخم في دبي حتى الان.

وخلال الحفل قدم الفنان عمرو دياب لجمهوره عدد كبير من أغانيه المميزة كان من بينها يا أنا يالأ، لو اتساب، بحبه، وياه، تملي معاك، ميدلي اغاني قديمة، قصاد عيني، راجع، زي ما انتي، عاملة ايه دلوقتي، نور العين، العالم الله، انت الحظ، اللي عدى، سنجل، وهتتدلع.

أخر حفلات عمرو دياب

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد أحيا مؤخرا أول حفل غنائي له فى عمان وذلك بعد غياب دام لسنوات طويلة وذلك مساء يوم الجمعة الماضية وذلك بحضور جماهيرى ضخم .

وكان قد طرح الفنان عمرو دياب مؤخرا أغنية بعنوان " سينجل " وهى من كلمات بهاء الدين محمد وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وحققت الأغنية نجاح جماهيرى كبير بمجرد طرحها على مواقع التواصل الإجتماعى .