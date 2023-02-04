عمرو دياب يغني «يا أنا يا لأ» مع تامر حسني في حفل زفاف أحمد عصام

حرص النجم عمرو دياب على حضور حفل زفاف الفنان أحمد عصام المقام حاليًا داخل أحد الأماكن بمنطقة التجمع الخامس، ويحضره وجود كوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني.

وشهد حفل الزفاف مفاجأة كبرى بغناء عمرو دياب أغنيته «يا أنا يا لأ» مع النجم تامر حسني، حيث تفاعل الحضور معهما بعد اندماجهما في الغناء بشكل كبير.

عمرو دياب يعانق تامر حسني في الحفل

وحرص عمرو دياب على معانقة تامر حسني بعد انتهائهما من أداء الأغنية، للتأكيد على عدم وجود أي خلافات بينهما كما كان يتردد خلال الآونة الأخيرة.

أبرز حضور حفل زفاف أحمد عصام

وشهد حفل زفاف الفنان أحمد عصام حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي، أبرزهم محمد منير، مصطفى قمر، أحمد سعد، حميد الشاعري، إدوارد، رامي صبري، إيناس عزالدين، شذى، نهال عنبر، شريف باهر وآخرين.