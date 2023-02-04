محافظ أسيوط يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا، وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

مناقشة مشروعات حياة كريمة بأسيوط

واستعرض محافظ أسيوط خلال لقاءه بالمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وسوزان محمد راضي، مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة، وأعضاء الوحدة، المشروعات التي تم الانتهاء منها، وجار توصيل المرافق لها بالتنسيق مع كافة القطاعات، فضلا عن مناقشة خطوات تسليم المشروعات التي تم الانتهاء منها لجهات الولاية تمهيدا لتشغيلها، وتشمل الوحدات الصحية والكباري ومجمعات الخدمات ومراكز تنمية الأسرة وغيرها من المشروعات، والتي سيتم من خلالها تقديم كافة الخدمات للمواطنين في القرى.

كما تم مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة «سكن كريم» لتوفير سكن مناسب للفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع وكذلك مشروعات قطاع الكهرباء والري والشباب والرياضة والغاز الطبيعي.

تقديم الدعم لتنفيذ المشروعات

وأعلن محافظ أسيوط تقديم كافة سبل الدعم وتسهيل الإجراءات لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ كافة المشروعات لإنهائها في توقيتاتها المحددة مسبقا، موجها السكرتير المساعد وفريق عمل وحدة تطوير الريف المصري بالمتابعة المستمرة للمشروعات ونسب تنفيذها، بالتنسيق مع مسئولي جهاز التعمير والشركات المنفذة للمشروعات، ومراجعتها على أرض الواقع، وحصر المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل، ومدى جاهزيتها للتسليم وإعداد تقرير تفصيلي بذلك.

متابعة نسب تنفيذ المشروعات

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بكافة القرى والنجوع ميدانيا، لمتابعة نسب وجدة التنفيذ وتذليل كافة العقبات لسرعة إنهاء الأعمال، وفقا للخطة الزمنية لها، بالتنسيق مع مسئولي جهاز التعمير ومسئولي دار الهندسة ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق وتقديم كافة الدعم، ورصد أية ملاحظات حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات، لافتا إلى لقاءاته المتكررة بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات تفعيلاً للمشاركة المجتمعية، ومعرفة الأولويات في تنفيذ المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة لهم وإشراكهم في صياغة خطط التنمية وفقا للاحتياجات الفعلية.

مشروعات المبادرة الرئاسية

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مشروعات تطوير الريف المصري «حياة كريمة» والتي ينفذها جهاز التعمير بالمحافظة بعدد 7 مراكز، يبلغ عددها 2000 مشروع، والتي تمثلت في مجمعات خدمات المواطنين والتي تعدت 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه، والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 266 مليون جنيه، و39 وحدة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه، والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه، والكباري والمشايات 171 مشروعا بتكلفة 198 مليون جنيه.

وتضمنت مشروعات الصرف الصحي 149 مشروعا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه، ومياه الشرب 149 مشروعا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه، والأبنية التعليمية 131 مشروعا (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 431 مليون جنيه، والكهرباء 149 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه، والري 41 عملية بإجمالي 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه.

مشروعات سكنية وخدمية وتجارية

كما تضمنت المشروعات، المجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه، والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه، والطرق الداخلية 149 مشروعا، والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه، والغاز الطبيعي 149 مشروعا والاتصالات 149 مشروعا، ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه، و62 مشروعا متنوعا (أسواق ومواقف ونقاط إطفاء) بتكلفة 434 مليون جنيه، و4 مستشفيات، و94 مكتب بريد، و33 نقطة شرطة، و10 محطة سكة حديد، وواحد محطة غاز، و10 محطات معالجة، و42 محطة مياه، بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه.