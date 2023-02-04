الطروحات الحكومية تمثل نقطة انطلاقة للبورصة المصرية.. خبير يوضح

يترقب سوق المال المصري، تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، وينتظر تنفيذ البرنامج الذي سيكون نقطة انطلاقة للبورصة المصرية، الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة بسوق المال المصري وتطويره.

برنامج الطروحات لن يقل عن 20 شركة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، أن عدد الشركات التي سيتم طرحها في برنامج الطروحات الحكومية لن تقل عن 20 شركة، وأنها ستكون شركات تطرح لأول مرة لتوسيع قاعدة المواطنين للمشاركة، والطرح لمستثمرين رئيسيين للتوسع في خطوط الإنتاج الجديدة، وزيادة رأس المال للشركة القائمة، وبالتالي إضافة فرص عمل إضافية وزيادة الإنتاج.

الطروحات الحكومية عامل هام لنشاط البورصة

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إن برنامج الطروحات الحكومية من العوامل الهامة التي تدفع البورصة المصرية ومؤشراتها إلى مستويات قياسية، وتنتظر البورصة المصرية البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بسوق المال المصري لتكون الطروحات الحكومية هي نقطة انطلاق لمؤشرات البورصة نحو الارتفاع وتحقيق مستويات مرتفعة.

الطروحات الجديدة تجذب المزيد من رؤوس الأموال

وأضاف «عيد»، أن الطروحات الجديدة تعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة سواء الأجنبية أو المحلية من خلال التي تتميز بانخفاض المخاطر وقوة أداء هذه الشركات الكبرى ماليًا، وهذا ما حدث في أغلب البورصات العربية مثل سوق المال السعودي وسوق أبو ظبي المالي والتي شهدت هذه الأسواق صعودًا قويا خلال الفترة الأخيرة، من خلال الطروحات الجديدة التي استطاعت أن تجذب عددا كبيرا من المستثمرين سواء مؤسسات مالية أو أفراد وضخ استثمارات جديدة في سوق المال.

وأكد أنه في ظل ارتفاع العائد الخالي من المخاطر، فيجب البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل سريع جدًا الأمر الذي سوف ينعكس إيجابًا على أداء مؤشرات البورصة المصرية ويدفعها إلى الصعود وتحقيق مستويات مرتفعة وذلك من خلال زيادة أعداد المستثمرين وجذب مزيدًا من رؤوس الأموال المستثمرة بسوق المال المصري وارتفاع قيمة راس المال السوقي، والذي سوف يدفع الكثير من الشركات للقيد بالبورصة المصرية باعتبارها أهم وأسرع أداة التمويل اللازم للشركات.