البورصة تفتتح تعاملات اليوم بـ5 مليارات جنيه مكاسب سوقية

شهدت بداية التعاملات جلسة اليوم الخميس في البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيا للمؤشرات، حيث صعد مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.23% إلى مستوى 16609.34 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.30% عند مستوى 2905.89 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.77%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.77%، مع بداية التعاملات عند مستوى 4369.71 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 1.03% عند مستوى 2851.09 نقطة.

قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 284 مليون جنيه، من خلال التداول على 54 مليون سهم عبر تنفيذ 11.281 ألف صفقة، وسجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية، مكاسب بلغت 5 مليارات جنيه في بداية التعاملات بإجمالي 1.060 تريليون جنيه.

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إنّ استقرار مؤشر البورصة الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 16600 نقطة قد يدفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 16800 نقطة مدعوما بعودة نشاط الاسهم القيادية، وانتهاء عمليات التصحيح، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية قرب مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر.

ويتوقع «عيد»، أنّه حال استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2900 نقطة قد يدفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3000 نقطة مدعوما بعودة نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.