«البورصة»: لم ندلي بتصريحات جديدة بشأن برنامج الطروحات الحكومية

نفت إدارة البورصة المصرية، اليوم، القيام بتصريحات حديثة حول تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية، وتؤكد الإدارة أن التحديث الخاص بهذا الملف من اختصاصات اللجنة الحكومية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المعنية بادارة ملف الطروحات وتوسيع قاعدة الملكية للشركات الحكومية والعامة والإدلاء بأي تصريحات في هذا الإطار.

إعادة نشر أخبار قديمة

وكانت عددا من المنصات الصحفية والإعلامية، قد أعادت نشر أخبار قديمة نقلا عن رئيس البورصة، وجرى اجتزاءها خارج السياق، وذلك بخصوص قائمة بأسماء الشركات المزمع طرح اسهمها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وكانت تصريحات إدارة البورصة في حينها باستعراض حالة الشركات المؤهلة للقيد والطرح في سوق الأوراق المالية مع التأكيد المستمر أن هذا الملف من اختصاص لجنة الطروحات الحكومية، ومؤكدة قدرة سوق الأوراق المالية المصري على استيعاب كل أحجام الطروحات في حال ما قررت اللجنة الحكومية المعنية إعلان جدول الطروحات وتوقيتاتها.

مدبولي: إعلان قائمة الشركات خلال أسبوعين

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي كان أعلن في سياق تصريحات صحفية سابقة، أنه يجرى إعلان قائمة الشركات التي يتضمنها برنامج الطروحات خلال الأسبوعين المقبلين.

وفي سياق ما سبق، تهيب إدارة البورصة المصرية الإعلاميين تحري الدقة في نشر الأخبار الخاصة بهذا الملف، تجنبا للتضارب الذي قد يضر بقرارات المستثمرين.