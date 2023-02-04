نقيب الأشراف: إقامة المسابقة العالمية للقرآن في مصر رسالة سلام للعالم أجمع

وجه السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته المسابقة العالمية الـ 29 للقرآن الكريم، التي انطلقت اليوم.

نقيب الأشراف: الدولة المصرية مهتمة بكتاب الله وبحفظته

وقال نقيب الأشراف، في تصريحات على هامش مشاركته في افتتاح المسابقة، التي تحمل اسم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، إن رعاية الرئيس السيسي، للمسابقة وتوجيهاته برفع جوائز الفائزين، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بكتاب الله عز وجل وحفظته.

وشدد السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، على أن إقامة المسابقة العالمية على أرض مصر، رسالة سلام للعالم أجمع، وتأكيد على أنها بلد القرآن والأمن والأمان، وأنها راعية لكتاب الله عز وجل ولحفظته.

المسابقة العالمية الـ 29 للقرآن الكريم

وأشاد نقيب الأشراف بجهود الدكتور محمد مختار جمعة الدعوية والوطنية واهتمامه بالقرآن الكريم وأهله، وبجهود الوزارة في خدمة القرآن الكريم وإنشائها للمدارس القرآنية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، وإطلاق أسماء أعلام القراء المصريين على المسابقة العالمية للقرآن.

ويشارك في المسابقة التي تعقد على مدار خمس أيام، 108 متسابقا من 58 دولة حول العالم منها 33 أفريقية، وسبع محكمين من 7 دول هي «مصر وتشاد والأردن وفلسطين والسعودية والسودان وسلطنة عمان»، بإجمالي جوائز 2 مليون جنيه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.