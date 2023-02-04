رئيس «الصيد الآلي بالبرلس»: أسطول السفن في البحيرة الأكبر بمياه البحر المتوسط

قال حمدي شرابي رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، إن مهنة الصيد الرئيسية لأغلب سكان المدن الساحلية في المحافظة، والتي تضم مدن البرلس، ومطوبس، وبلطيم، وسيدي سالم، يعمل بها نحو 60 ألف صياد من الشباب، والكبار.

أسطول بحري كبير للسفن واليخوت

وأوضح في تصريح لـ«الوطن» أن إجمالي السفن واليخوت والمراكب العاملة بمياه البحر الأبيض المتوسط بالإقليم، تقدر بنحو 490 مركب صيد، لافتا إلى أنه يعد الأسطول الأكبر العامل بمياه البحر المتوسط، كما أن سواحل المحافظة تمتد بطول 118 كيلو مياه ساحلية على شواطئ البحر المتوسط، وهو المناخ الذي جعل الكثير من أبناء المدن الساحلية احتراف مهنة الصيد، كونها لقمة العيش الوحيدة لهم ولأسرهم.

صناعة السفن واليخوت بالبرلس

وأشار إلى أن مراكب الصيد والسفن واليخوت هي صناعة محلية 100% تصنع بأيدي الحرفيين من أبناء البرلس، موضحا أن أسعار المراكب والتي تستغرق صناعتها من 6 حتى 9 أشهر بأسعار تبدأ من 300 حتى 750 ألف جنيه، وتبدأ أسعار السفن من 800 ألف حتى مليون ونصف، أما أسعار اليخوت تبدأ من 500 ألف حتى 2 مليون جنيه، والتي تصدر لأغلب دول أوروبا، وآسيا، وأفريقيا.