«غواصين الخير»: نحتاج طائرة للبحث عن جثامين صيادي مركب البرلس المفقودين

ناشد فريق «غواصين الخير»، المتطوع للبحث عن جثامين الـ6 صيادين المفقودين في حادث مركب البرلس، من بينهم 4 أشقاء، والذين غرقوا إثر انفجار أسطوانة الغاز ما أدى لشطر المركب نصفين وغرقها بين محافظتي دمياط وبورسعيد، الجهات المختصة بتخصيص طائرة استكشاف للبحث عن الجثامين المفقودين بعد 11 يوما من الغرق.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، إنه تعذر البحث عن جثامين الصيادين المفقودين بعد تنفيذ عدة غطسات على مدار اليوم لمسافات طويلة، حيث غطس 16 غواصاً بالقرب من آخر إحداثية للمركب الغارق: «ملقيناش أي أثر للمركب ولا للجثث، ومش معانا بايلوت يمسح التضاريس ولا من فوق، اشتغلنا النهارده طول اليوم، ونفذنا غطسات كتيرة لكن ملقيناش الجثث».

قائد فريق غواصين الخير: «المراكب مش هتنفع»

أضاف «المالحي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «بناشد شركات البترول والشركات الاستثمارية، بتوفير طائرة استكشاف، إحنا محتاجين إمكانيات، المراكب مش نافعة، والكارثة كبيرة والمصاب جلل، أسرة فقدت أبناءها الـ4 في مرة واحدة وكمان زوج بنتهم وابن خالتهم، نفسنا الجثامين تخرج، علشان نطمن قلوب أهاليهم، لكن إحنا عملنا اللي نقدر عليه لكن التضاريس عالية وحاولنا نعمل حاجة ولسة مستعدين».

وتابع قائد فريق غواصين الخير، أنه جرى البحث بـ12 مركبا بينهم مركب حسكة، و16 غواصا، وجرى تنفيذ غطستين بجوار المكان الذي غرق فيه المركب: «جربنا كذا مكان وغطسنا ولقينا الأرض رملة مفيش جثامين تتعلق فيها، بقالنا 11 يوم وبنقول الشتاء ممكن الجثامين تتأخر شوية علشان البرودة، وبيأثر على نفخ الجثمان، ونزلنا وملقيناش حاجة، والحل في طائرة استكشاف للبحث عن الجثامين».

المالحي: «نزلنا عند الإحداثيات وملقيناش صخور تعلق الجثامين»

أوضح المالحي: «محتاجين طائرة تساعدنا، وبضم صوتي لصوت النائب يونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب، في سرعة التحرك للبحث عن جثامين الصيادين، محتاجين دعوات الناس، وبقول لأهل البرلس ادعوا وربنا يستجيب لدعواتكم ويخرجهم من ظلمات البحر».

أشار إلى أن الفريق نفذ غطستين عند نقطة 13 وأخرى عند نقطة 07 وهي الإحداثيات الخاصة بغرق المركب ومكان إنقاذ الصيادين: «نزلنا على أمل نلاقي الجثامين، وبحثنا عند نقطة إحداثية 40500 ملقيناش أي حاجة، إحنا بندور على حسب التيار ومع الصخور علشان بتبقى الجثث عالقة فيه، لكن لقينا كل المكان رملة ومفيهوش صخور تعلق فيه الجثث، الناجين قالولنا أن الجثث عامت وبعدت عن المركب، لمسافات طويلة وماتوا واحد ورا التاني».

ويستمر البحث عن جثامين الصيادين الستة، لليوم العاشر على التوالي، ولم يتم العثور على الجثامين، حيث تعرضت مركب البرلس للغرق يوم الإثنين قبل الماضي، وجرى إنقاذ 3 صيادين ومازال 6 صيادين مفقودين بينهم 4 أشقاء، ودشن الأهالي هاشتاج تحت عنوان «انقذوا غريقي البرلس»، على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بسرعة البحث عن الجثامين.