الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة

وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة في المجالات العلمية والبحثية والفنية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار اهتمام القوات المسلحة بالتعاون مع مختلف المؤسسات العلمية والبحثية لإعداد أجيال جديدة قادرة على تحمل المسئولية، وفقاً لأحدث طرق التعليم الحديثة.

ووقع البروتوكول كلاً من اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية والدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور مـحمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من قادة القوات المسلحة ومسئولي جامعة الجلالة.

ويهدف البرتوكول إلى تشكيل الفرق الهندسية والفنية والعلمية ونشر الأبحاث المشتركة وتقديم الاستشارات الفنية في المجالات الهندسية وإنشاء مشاريع ومختبرات بين الجانبين في الأنشطة البحثية والاستعانة بقواعد البيانات المشتركة وعقد الدورات التدريبية، كما يشمل الاستفادة من الإمكانيات المعملية والكوادر الفنية وإتاحة الاطلاع على المكتبات العلمية لكلا الجانبين.