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الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا لخريجي الجامعات

كتب:

محمد مجدي
11:19 ص | الأربعاء 16 نوفمبر 2022
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

أعلنت الكلية الفنية العسكرية فتح باب التسجيل بالدراسات العليا «ماجستير، ودكتوراه» للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريجي الجامعات المصرية أو من الخارج بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى 15 ديسمبر 2022.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للمهندسين من العسكريين والمدنيين ومن منطلق دورها الريادي في مواكبة تطورات ومتطلبات العصر.

وعلى الراغبين في التسجيل بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية، الاطلاع على شروط القبول وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية بالرابط الآتي: http://www.mtc.edu.eg/PGRegistration.aspx.

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«الفنية العسكرية» تفتح التسجيل بالدراسات العليا لعام 2022- 2023
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.