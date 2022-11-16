الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا لخريجي الجامعات

أعلنت الكلية الفنية العسكرية فتح باب التسجيل بالدراسات العليا «ماجستير، ودكتوراه» للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريجي الجامعات المصرية أو من الخارج بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى 15 ديسمبر 2022.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للمهندسين من العسكريين والمدنيين ومن منطلق دورها الريادي في مواكبة تطورات ومتطلبات العصر.

وعلى الراغبين في التسجيل بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية، الاطلاع على شروط القبول وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية بالرابط الآتي: http://www.mtc.edu.eg/PGRegistration.aspx.