استكمال محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية «الجمارك» اليوم

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الأحد محاكمة الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وذلك بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام، وهي القضية المعروفة على المستوى الإعلامي بـ «فساد الجمارك».

وتستكمل محاكمة الدكتور يوسف بطرس غالي اليوم في محكمة جنايات القاهرة، تحت رئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، مع عضوية كل من المستشارين محمد أحمد شعبان، ووليد عبد الرؤوف، بالإضافة إلى أمانة سر رفاعي فهمي رفاعي، وحسام عبد الشكور.

تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أجلت محاكمة الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في يوم الإثنين الموافق 2 من شهر يناير الماضي، في قضية المعروفة باسم «فساد الجمارك».

الحُكم غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا غيابيًا، مع إلزامه برد مبلغ مالي يصل قيمته إلى 35 مليونا و791 ألف جنيه، إلى جانب عزله من وظيفته، وأيضاً تغريمه تصل قيمتها إلى نفس المبلغ المطالب رده.