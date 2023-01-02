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تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية «الجمارك» إلى 5 فبراير المقبل

كتب:

بسمة عبدالستار
03:30 م | الإثنين 02 يناير 2023
بطرس غالي وزير المالية الأسبق

بطرس غالي وزير المالية الأسبق

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد الجمارك»، إلى جلسة 5 فبراير المقبل.

وصدر القرار، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد شعبان، ووليد عبد الرؤوف، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي، وحسام عبد الشكور.

كانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق بالسجن المشدد 15 عامًا غيابيًا، وإلزامه برد مبلغ مالي بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مع عزله من وظيفته، وتغريمه بنفس قيمة المبلغ المطالب برده.

 

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