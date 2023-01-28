تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية «خلية الزيتون» إلى 14 فبراير المقبل

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل جلسة إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الزيتون» لانضمامه لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القوانين والدستور، إلى 14 فبراير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وجاء في أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الزيتون»، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

وأضافت أوراق القضية، أن هدف المتهمين من الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.