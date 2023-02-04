المعهد المصرفي يحتفل بتخريج دفعة جديدة من موظفي المشروعات

احتفل المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي، بتخريج دفعة جديدة من موظفي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ لحصولهم على شهادة الأخصائي المعتمد في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المستوى الأول والمعتمدة من Frankfurt School for Finance and Management بالتعاون مع المعهد.

تأتي هذه التوجيهات من البنك المركزي المصري بتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور إيجابي على الاقتصاد المصري، وما يستلزم ذلك من تأهيل وبناء قدرات العاملين في البنوك بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإيلاء الاهتمام الكافي لوضع خطط تدريبية وتنمية المهارات وخبرات القائمين عليها.

«بدير»: تدريب الموظفين وتنمية قدراتهم جزء رئيسي في استراتيجية البنك

صرح محمد بدير، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك: «نشكر الجهود التي يبذلها المعهد المصرفي المصري من أجل الارتقاء بالكوادر البشرية عبر مجموعة من الدورات التدريبية التي ترفع من مستوى الأداء الوظيفي والمهني لموظفي البنوك على اختلاف مستوياتهم التي تساهم في اختيار أفضل الكفاءات لشغل الوظائف المختلفة، وأهنئ جميع الموظفين الذين نجحوا في اجتياز البرنامج التدريبي للحصول على شهادة ممارس معتمد للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع الحيوي الرائد الذي تتم المراهنة على كفاءته وقدرته في تحقيق الأهداف التي يطمح إليها».

أشار إلى أن البنوك يجب أن تولي اهتماما بالعنصر البشري الذي يعتبره المورد والثروة الحقيقية التي يتمتع بها البنك، حيث يعد صقل مهارات الموظفين وتنميتها جزء لا يتجزأ من استراتيجية البنك حتى يكون الموظف في أعلى درجات الاستعداد والجاهزية في سوق العمل وفق ما تقتضيه متطلبات وظروف العمل.

وأضاف «بدير»، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات التي تؤثر في تحقيق خطط وأهداف البنك لذا فقد حرص مصرفنا على تدريب وتنمية مهارات وخبرات القائمين عليها بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري وهو ما ساعد مصرفنا على تحقيق توجيهات البنك المركزي المصري في زيادة النسبة المخصصة من محفظة القروض والتسهيلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتتجاوز النسبة المستهدفة، وهوما نجحنا في تحقيقه وتخطيه بنحو 26.5 %، بالإضافة إلى تحقيق 10.03 % من محفظة المشروعات الصغيرة».

«نصير»: شهادة فرانكفورت تمنح المتدربين خبرة معتمدة في تمويل المشروعات

أعرب الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، عن بالغ سعادته بهذا التعاون، مشيرًا إلى أن شهادة فرانكفورت تمنح المتدربين خبرة معتمدة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أنها صُممت لتوفير تدريب مهني للقائمين على تلبية الاحتياجات المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك، وتابع، أنه جرى تخريج ما يقرب من 600 متدرب من مختلف البنوك منذ إطلاق الشهادة عام 2020 وحتى الآن.

أهمية التدريب وجلب الخبرات العالمية

كما أكد الدكتور نصير أهمية التدريب وجلب الخبرات العالمية، لخلق كوادر مصرفية قادرة على تقديم خدمة مصرفية متميزة، وأن المعهد اهتم بهذا القطاع الواعد تحديداً لما له من أهمية اقتصادية بالغة، حيث تقوم إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنفيذ العديد من الأنشطة التي تستهدف تقديم خدمات الدعم الفني للبنوك في مجال إعداد الدراسات والكوادر البشرية والفنية اللازمة لتقديم الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ما تقوم به من تصميم وتنفيذ برامج تدريبية لأصحاب تلك المشروعات لرفع الوعي لديهم للتعامل بفاعلية مع البنوك، فضلاً عن تنفيذ عدد من الجولات الدراسية لبعض الدول التي لديها تجارب ناجحة في هذا المجال».