المعهد المصرفي المصري يقدم برامج تدريبية لطلاب وخريجي جامعة فاروس

وقع المعهد المصرفي، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، مذكرة تفاهم مع كلية العلوم المالية والإدارية بجامعة فاروس بالإسكندرية، بهدف تقديم مجموعة من البرامج التدريبية في مجالات مختلفة لطلبة وخريجي الجامعة، للمساهمة في تطوير مهاراتهم الشخصية والتقنية، وذلك في إطار دور وحرص المعهد على دعم مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل في مختلف محافظات مصر.

دعم الشباب من خلال مبادرات المعهد

وقال الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن هذه الاتفاقية تعد استكمالا لجهود المعهد المستمرة لدعم الشباب، من خلال مبادرات المعهد المختلفة، مثل برنامج التدريب من أجل التوظيف، والذي يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات الالتحاق بسوق العمل، من خلال برنامج تدريبي متخصص لتطوير المهارات الفنية والشخصية للشباب، فضلاً عن أنشطة المعهد في دعم رواد الأعمال والتثقيف المالي.

وأوضح «نصير»، أن من أهم ما يميز برامج المعهد المصرفي أنها تنقل الخبرة العملية من القطاع المصرفي إلى المتدربين، من خلال محاضرين لديهم خبرات فعلية في القطاع المالي والمصرفي وغيرها من المجالات التخصصية، لضمان تعظيم الاستفادة من هذه البرامج

توفير الخبرات العلمية والعملية

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، رئيس جامعة فاروس، أهمية هذا التعاون في إطار حرص الجامعة على إتاحة وتوفير أفضل الخبرات العلمية والعملية للطلاب والخريجين.

يذكر أن تطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي المصري والأفريقي من أهم الأولويات التي يحملها المعهد المصرفي المصري على عاتقه، ودعما لهذا، يسعى دائما لتقديم أحدث حلول التقييم والتدريب المتماشية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب المصرفي، المهارات القيادية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.