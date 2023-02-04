رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

وفاة كاهن كنيسة السيدة العذراء بمسرة.. والبابا تواضروس ينعاه

كتب:

مريم شريف
01:47 م | السبت 04 فبراير 2023
القمص أنطونيوس توفيق

القمص أنطونيوس توفيق

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم، وفاة القمص أنطونيوس توفيق كاهن كنيسة السيدة العذراء بشبرا التابعة لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، عن عمر ناهز 80 عامًا. 

ووفقًا للمركز الإعلامي للكنيسة فقد امتدت خدمته الكهنوتية نحو 37 سنة.

البابا تواضروس ينعى القمص المتوفى

وقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العزاء للأنبا مكاري، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، وللآباء كهنة القطاع، في وفاة القمص الفاضل أنطونيوس توفيق بطرس، ويلتمس العزاء السمائي لكنيسته وأسرته المباركة، طالبًا الراحة لنفسه البارة والنصيب والميراث مع الـ24 قسيسًا.

وتستقبل كنيسة السيدة العذراء بمسرة جثمانه مساء اليوم في الساعة التاسعة حيث تقام صلوات والتسبحة، ومن المقرر أن يقام القداس صباح الغد بحضور الجثمان، وتقام صلوات الجنازة في الساعة 12 ظهر الأحد، ويلتقى العزاء مساء يومي الأحد والاثنين في الكنيسة ذاتها.

 

 

اقرأ المزيد:

البابا تواضروس يستقبل وفدا من اتحاد الكتاب العرب بدير الأنبا بیشوي

البابا تواضروس يستقبل لجنة «الحوار الأرثوذكسي الشرقي - الكاثوليكي» 

قناة ctv القبطية تستعرض أخبار البابا تواضروس في أسبوع

تفاصيل لقاء البابا تواضروس مع الآباء المطارنة والأساقفة في المقر البابوي
بقلم مريم شريف