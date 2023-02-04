وفاة كاهن كنيسة السيدة العذراء بمسرة.. والبابا تواضروس ينعاه

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم، وفاة القمص أنطونيوس توفيق كاهن كنيسة السيدة العذراء بشبرا التابعة لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، عن عمر ناهز 80 عامًا.

ووفقًا للمركز الإعلامي للكنيسة فقد امتدت خدمته الكهنوتية نحو 37 سنة.

البابا تواضروس ينعى القمص المتوفى

وقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العزاء للأنبا مكاري، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، وللآباء كهنة القطاع، في وفاة القمص الفاضل أنطونيوس توفيق بطرس، ويلتمس العزاء السمائي لكنيسته وأسرته المباركة، طالبًا الراحة لنفسه البارة والنصيب والميراث مع الـ24 قسيسًا.

وتستقبل كنيسة السيدة العذراء بمسرة جثمانه مساء اليوم في الساعة التاسعة حيث تقام صلوات والتسبحة، ومن المقرر أن يقام القداس صباح الغد بحضور الجثمان، وتقام صلوات الجنازة في الساعة 12 ظهر الأحد، ويلتقى العزاء مساء يومي الأحد والاثنين في الكنيسة ذاتها.