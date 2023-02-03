البابا تواضروس يستقبل لجنة «الحوار الأرثوذكسي الشرقي - الكاثوليكي» 

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بیشوی بوادي النطرون، اليوم، أعضاء اللجنة الدولية التاسعة عشرة للحوار بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية.

الكنيسة الكاثوليكية

ألقى الراهب البندكتيني الأب كولومبا ستوارد المُنتدب من جانب الكنيسة الكاثوليكية، كلمة شكر وتقدير لقداسة البابا، ثم ألقى قداسته كلمة ترحيب، وفي الختام تم تبادل الهدايا، والتقطوا صورة تذكارية.

ومن المقرر أن تستضيف روما اللجنة الدولية رقم 20 العام المقبل.

العائلة الأرثوذكسية الشرقية

وفي وقت سابق، وصل الحبر الجليل مار ثاوفيلوس جورج صليبا، مطران جبل لبنان وطرابلس الي مركز لوجوس البابوى بدير الانبا بيشوي بوادي النطرون، لبدء لقاء الحوار اللاهوتي مع الكنيسة الكاثوليكية، كممثل عن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، إذ تستضيف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا اللقاء برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك في مركز (لوجوس) البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

‏وفي بدء زيارته، حضر الاجتماع الأول التمهيدى مع العائلة الأرثوذكسية الشرقيه فقط لبدء إنعقاد اللقاء الرسمى الأيام القليلة المقبلة.