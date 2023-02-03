البابا تواضروس يستقبل وفدا من اتحاد الكتاب العرب بدير الأنبا بیشوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بیشوي بوادي النطرون، اليوم، وفدًا من اتحاد الكتاب العرب.

الدور الاجتماعي للكنيسة

وألقى قداسة البابا، كلمة رحب فيها بالحاضرين وقدم لهم تعريفًا بالمكان وقيمته التاريخية وتعريفًا بالكنيسة وتاريخها وزيارة العائلة المقدسة لمصر، ودور الكنيسة المهم على المستويين الروحي والاجتماعي، وامتدادها حول العالم، وعلاقتها الطيبة بأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع.

وافتتح قداسته بعدها الحوار مع الضيوف وأجاب عن أسئلتهم، ثم التقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.