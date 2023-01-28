قناة ctv القبطية تستعرض أخبار البابا تواضروس في أسبوع

قالت أميرة سعد، مقدمة برنامج نبض الكرازة والذي يعرض «نشرة أخبار الكنيسة»، والتي بدأتها بخبر تهنئة الكنيسة القبطية للرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال الشرطة المصرية بمناسبة عيدهم الـ71 يوم 25 يناير، وتأكيدات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة تصلي من أجل مصر بأن ينعم الله عليها بدوام الاستقرار والتقدم.

جاء ذلك خلال برنامج «نبض الكرازة» المعروض عبر قناة CTV، لاستعراض أهم أخبار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والبابا تواضروس، وذلك من خلال من تقديم أميرة سعد.

كما شارك البابا تواضروس في احتفالية عيد الشرطة الاثنين الماضي، بأكاديمية الشرطة.

البابا تواضروس يستقبل الفنان أنطوان وديع الصافي

واستقبل البابا تواضروس الفنان اللبناني أنطوان وديع الصافي، والروائية الدكتورة منى زكي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة القوى الناعمة للإنتاج الفني.

كما التقى مع عدد من الآباء المطارنة والأساقفة في المقر البابوي، والذين قدموا التهاني بتعافي البابا من وعكته الصحية التي حدثت بسبب الإرهاق وأن الأطباء أوصوا بقضاء فترة راحة.