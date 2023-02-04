المركز الثقافي الكوري بالقاهرة يطلق أولى دورات تعليم فنون التايكوندو المجانية

افتتح المركز الثقافي الكوري في مصر، أولى دورات تعليم فنون التايكوندو المجانية، بمشاركة 24 من الشباب المصري.

1000 شاب تقدموا لدورة التايكوندو

وأعرب أوه سونج هو مدير المركز الثقافي الكوري، عن سعادته بالإقبال الكبير التي تحظي به دورات التايكوندو، وهو ما ظهر جليًا في عدد المتقدمين الذين تجاوزوا ألف متقدم، مشيرًا إلى أن المركز يسعى جاهدا إلى قبول أكبر عدد من المتقدمين.

وقال المدرب الكوري آن هيونج وون، الذي يشرف على دورات التايكوندو، في بيان أصدرته سفارة كوريا الجنوبية لدى القاهرة، إنَّ إمكانات تطور رياضة التايكوندو في مصر كبيرة للغاية في ظل اهتمام أعداد كبيرة من الشباب المصري بتعلمها وممارستها.

دروس الدفاع عن النفس وعروض «البومزا»

وأشار البيان، إلى أنَّه من المقرر أن يتعلم المشاركون في هذه الدورات حركات التايكوندو الأساسية، وعروض «البومزا»، ودروس الدفاع عن النفس، لافتًا إلى أنَّه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج عبر موقع المركز الثقافي الكوري في مصر، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.