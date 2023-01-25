سفير كوريا الجنوبية: الدبلوماسية المصرية تلعب دورا مهما على الساحة العالمية

نظم سفير جمهورية كوريا لدى مصر، هونغ جين ووك، اليوم الأربعاء، حفل استقبال للدبلوماسيين الجدد من وزارة الخارجية المصرية؛ لتعزيز التواصل والتفاهم من أجل تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بحضور السفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية وسبعة وثلاثين ملحقًا دبلوماسيًا.

في بداية الحفل، أعرب سفير جمهورية كوريا الجنوبية، عن ترحيبه بالمتدربين الجدد في مقر إقامة السفير الذين سيكونون مسؤولين عن مستقبل الدبلوماسية المصرية.

تقريب وجهات النظر بين البلدين

كما أعرب «هون جين ووك»، عن ثقته الكاملة في أن هؤلاء المتدربين سيكونون موردًا قيمًا للدبلوماسية المصرية التي تقوم بدور هام على الساحة العالمية، من خلال تقديم وجهات نظر متميزة حول مختلف المجالات الدولية مثل السلام والأمن الإقليميين وتغير المناخ وتحرير التجارة والتنوع الثقافي، وكذلك قضايا الاستقرار والأمن الإقليميين.

وخلال الحفل، عرض أنشطة الدبلوماسية العامة للسفارة، على أمل أن تكون فرصة جيدة للدبلوماسيين المصريين الجدد لفهم كوريا الجنوبية بشكل أفضل.

تعزيز التعاون بين البلدين

ومن جانبه، أعرب السفير حجاج عن امتنانه لدعوة الدبلوماسيين الجدد لحضور حفل الاستقبال، مؤكدًا أن هذا الحدث هو أول جدول زمني خارجي للمتدربين الذين انضموا إلى المعهد قبل سبعة أسابيع.

كما أكد مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، أن الحدث يمثل فرصة جيدة للدبلوماسيين المصريين الجدد؛ لتعميق فهمهم لـ كوريا الجنوبية.