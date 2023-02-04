«التعليم» تعلن موعد بدء التيرم الثاني بالمدارس.. وبداية عمل المعلمين الجدد

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لبدء التيرم الثاني بالمدارس للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وأعلنت موعد التيرم الثاني بالمدارس، إذ أعلنت أنه سيكون يوم 11 فبراير الجاري وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، المعتمدة والمعلنة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

اجتماعات دورية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، عقد اجتماعات دورية مع مديري المديريات التعليمية، لبدء التيرم الثاني بالمدارس بانضباط، والتشديد على المتابعة الدورية والمستمرة بهدف الوقوف على المشكلات وتذليلها، بجانب مناقشة المقترحات الإدارية والفنية التي تسهم في تحسين الأداء التنفيذي.

تنفيذ يوم الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيجري تنفيذ يوم الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بنسبة 75% من المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وصولًا إلى نسبة 100%، بهدف اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب.

وأكدت وزارة التعليم، جاهزية مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على بدء الفصل الدراسي الثاني، وجاهزية المعامل والاستعانة بالمعلمين ذوي الخبرة لبدء الدراسة وسير العملية التعليمية بانتظام.

تسليم المعلمين الجدد

وأوضحت وزارة التعليم، أنه سيجري تسليم الفائزين بمسابقة الـ 30 ألف معلم، مهام عملهم مع بداية الفصل الدراسي الثاني، بعد اجتيازهم التدريبات، مشيراً إلى أنه سيجري توزيعها من قبل المديريات التعليمية.

إتاحة النماذج الاسترشادية

وفيما يخص الثانوية العامة، لفتت وزارة التعليم، إلى أنه ستجري إتاحة نموذج استرشادي كامل للامتحان لطلاب شهادة الثانوية العامة على موقع الوزراة خلال النصف الثاني من العام الدراسي ليكون محاكاة لامتحان نهاية العام الدراسي الذي ينطلق يوم 11 يونيو المقبل.

مجموعات الدعم المدرسي

وأعلنت وزراة التعليم، بدء مجموعات الدعم المدرسي مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، بمقابل مادي مناسب لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، مؤكدة أن الهدف من مجموعات الدعم مساعدة الطلاب وليس التجارة أو التربح.